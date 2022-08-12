الرياض 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسنظم برنامج "نخبة، للإعداد لنخبة الجامعات" أحد برامج مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" جلسة تثقيفية مع أولياء أمور طلبة الدفعة الرابعة والخامسة في البرنامج، وذلك بهدف إشراك الأسرة في مساعدة أبنائهم من أجل ضمان تحقيق أفضل النتائج.وتضمن اللقاء مناقشة تفصيلية تقدم رؤى لكيفية التفاعل مع الطلبة في مختلف المواقف والظروف التي تواجههم أثناء رحلتهم، إلى جانب استعراض أهم الأساليب التي تسعى لتأكيد دور الأهالي المؤثر في جعل النجاح واقعًا، من خلال دعم الأبناء من الناحية النفسية وتوفير البيئة الملائمة التي تمكِّنهم من تجاوز جميع العقبات أمامهم.يذكر أن برنامج "نخبة" يصطحب طلاب الصف الأول ثانوي في رحلة تعليمية على امتداد عامَيْن ونصف العام، لتمكينهم من بدء رحلة جامعية ناجحة، وتعزيز فرص قبولهم في نخبة الجامعات العالمية، ومنذ انطلاقته حتى اليوم؛ تمكّن 367 طالباً وطالبة الحصول على قبول في أفضل 20 جامعة على مستوى العالم.ويُعد برنامج "نخبة" واحدًا من سلسلة برامج ينظمها مسار مسك القادة بمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، في إطار جهود المؤسسة في بناء القدرات وإطلاق الطاقات، وإعداد الأجيال القادمة من الشباب السعودي، ليكونوا قادة وعلماء ومبدعين في مختلف مجالات العلوم عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات.// انتهى //23:53ت م0088