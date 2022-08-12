رفحاء 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسفَعَّلَت جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء، "اليوم الدولي للشباب" تحت شعار "التضامن بين الأجيال".الذي يمثل مناسبة سنوية لحشد الجهود من أجل تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم.وسلَّطت الجمعية من خلال معرفاتها بمواقع التواصل الاجتماعي الضوء على كلمة صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-عندما أكدَ سموُّه أنَّ الشبابَ هم الطاقة الحقيقية لتحقيق هذه الرؤية، وأهم ‏ميزة أنهم شباب واعٍ ، قوي ، لديه طموح رائع ، مثقَّف ، متعلِّم بشكل جيد ، مبدع،لديه قيم عالية، وهذا ليس حلم هذا واقع سوف يَتَحَقَّقَ إن شاء الله.كما أوضحَتْ جمعية نماء التطوعية أهميةَ تفعيل دور الشباب، وتشغيل طاقاتهم، واستثمار قدراتهم الإبداعية في اكتشاف وإيجاد حلول وأفكار تسهمُ في تطوير المبادرات المتنوعة.// انتهى //23:54ت م0090