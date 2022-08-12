الرياض 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأقيمت في الرياض يوم أمس فعالية "يوم الشباب الدولي"، بتنظيمٍ من وزارة الرياضة، ممثلةً بوكالة شؤون الرياضة والشباب.وشهدت الفعالية عروضاً متنوعة من الشباب والفتيات المشاركين في الحفل، المقام بهذه المناسبة شملت العديد من القصص الملهمة التي اندرجت تحت فقرة "حكايا شباب"، إضافةً إلى الحديث عن البرامج القيادية وأثرها على المسار المهني، إلى جانب التمثيل الدولي للشباب والقضايا والتحديات التي يواجهونها، كما تخلل الحفل فقرة بعنوان: "إضاءات"، وذلك بمشاركة ممثلي مجلس شؤون الأسرة، وصندوق التنمية الزراعية.وتهدف فعالية اليوم الدولي للشباب إلى التركيز على اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب، والاحتفاء بإنجازاتهم، وإبراز إمكاناتهم، لا سيما أنهم يمتلكون التأثير الأكبر في المجتمع العالمي، كما تعدّ هذه الفعالية فرصةً للاحتفال بالأعمال والمبادرات الشبابية الهادفة، والتوعية بأهمية مشاركة الشباب في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.// انتهى //00:28ت م0001