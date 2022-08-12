القاهرة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واستأهل منتخب مصر لكرة السلة شباب تحت 18 سنة إلى بطولة كأس العالم بشكل رسمي بعد فوزه على منتخب أنجولا في نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة في مدغشقر حالياً.وقدّم المنتخب المصري مباراة قوية أمام نظيره الأنجولي ونجح فى حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 67/ 57 والتأهل لنهائي أفريقيا وحجز بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم المقبلة في المجر.// انتهى //01:01ت م0002