لندن 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم بأن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.6% على أساس شهري في يونيو، وبنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2022.وأوضح المكتب أن انخفاض الصادرات وانكماش إنفاق المستهلكين دفع المملكة المتحدة إلى الاقتراب من فترة طويلة من الانكماش، حيث يتوقع بنك إنجلترا أن تمتد حتى نهاية عام 2023.وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن الانكماش في الربع الثاني يعني أن الركود بدأ بالفعل، وذلك يعود إلى انهيار ثقة المستهلك، وتراجع نشاط قطاع الخدمات.// انتهى //01:03ت م0003