رام الله 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة.ونقلت مصادر محلية، أن بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم شهدت قمع الاحتلال لتظاهرة سلمية منددة بعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، مستخدمة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص، وعدد آخر من المواطنين بالاختناق.كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت المصاب إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة مباشرة بالرصاص الحي في الأجزاء السفلية من جسده.// انتهى //01:04ت م0004