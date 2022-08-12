القاهرة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واستأهل فريق البنك الأهلي إلى الدور ربع النهائي لكأس مصر بعد فوزه على إنبي بنتيجة 3/ 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4-4، في المباراة التي جمعتهما في إطار دور الستة عشر من الكأس.ويواجه البنك الأهلي في الدور ربع النهائي نظيره بيراميدز الذي نجح في التأهل بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر.وتأهل للدور ربع النهائي كل من: المقاولون العرب، وسموحة، ومنتخب السويس، وبيراميدز، والمصري البورسعيدي، إضافة إلى البنك الاهلي، ويتبقي مواجهتان في دور الستة عشر، حيث يلعب الأهلي أمام مصر للمقاصة الأحد المقبل، بينما يواجه الزمالك نظيره الاسماعيلي يوم الاثنين.// انتهى //01:13ت م0007