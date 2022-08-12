سيئول 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسلقي 13 شخصا مصرعهم وفقد 6 أشخاص آخرون أمس الجمعة جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية.وذكر المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة الكورية أن 13 شخصا لقوا مصرعهم منهم 8 حالات في سيئول و3 حالات في إقليم كيونغكي وحالتان في إقليم كانغ وون، وفقد 6 آخرون منهم شخص واحد في سيئول و3 أشخاص في إقليم كيونغكي وشخصان في إقليم كانغ وون، فضلا عن إصابة 18 شخصا.وتسببت الأمطار الغزيرة في تشريد 1492 شخصا وتم إجلاء 4807 أشخاص آخرين مؤقتا.// انتهى //02:05ت م0009