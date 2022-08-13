أبها 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واساختتمت في أبها أمس فعاليات ملتقى غُداة السياحي الذي نظمته جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير بمشاركة جمعيات ذوي الإعاقة البصرية بالمملكة.وأوضح مدير جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بعسير المهندس عبدالله الوادعي أن الملتقى استهدف أكثر من 40 كفيف من جميع أنحاء المملكة.وقال الوادعي ": إن الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة باحتضانه جمعيات الإعاقة البصرية، حيث يهدف إلى توطيد العلاقات بين أعضاء الجمعية والجمعيات الأخرى بالمملكة التي تتشابه معها في الأهداف، وكذلك نشر الثقافة بين المكفوفين وضعاف البصر بكل الوسائل المتاحة وتبادل الخبرات وإبراز الجوانب الثقافية لدى المكفوفين"، مضيفا بأن الملتقى يتيح الفرصة للمكفوفين لإبراز مواهبهم وابداعاتهم المختلفة وكذلك الحديث عن تجاربهم الشخصية في تحدي الإعاقة.يذكر بأن الملتقى استمر لأربعة أيام تم خلالها زيارة العديد من الأماكن السياحية والتراثية و الجمعيات الخيرية، فيما تم تكريم رؤساء الجمعيات المشاركة وعدد من الأعضاء المشاركين من ضيوف ومتطوعين.// انتهى //03:50ت م0010