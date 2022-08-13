الخرطوم 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسعثرت قوات مشتركة سودانية ليبية على 20 جثة لمهاجرين قضوا في رحلات هجرة غير شرعية على الحدود بين البلدين.وذكرت سلطات ولاية دنقلا الواقعة شمال السودان على الحدود الليبية في بيان أن القوات المشتركة عثرت على 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين ماتوا عطشا في الصحراء، وأنقذت 8 أشخاص آخرين قادمين من ولاية شمال دارفور ومتجهين إلى ليبيا على متن عربتين.وحذر قائد القوات المشتركة السودانية الليبية العقيد ركن علي محمد طه سعيد من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أمن وسلامة المجتمعين على حد سواء، مشددا على المخاطر الكبيرة لعمليات الهجرة غير النظامية عبر الصحراء الشاسعة بين البلدين.// انتهى //05:47ت م0013