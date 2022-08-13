واشنطن 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسصادق الكونغرس الأمريكي على خطة رئيس البلاد جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة تزيد قيمتها على 430 مليار دولار أمريكي.وقد دفع الديموقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.وتهدف الخطة لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 % بحلول عام 2030 م ، وتعزيز حماية الغابات، ومنح إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلوثا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة.كما تقر الخطة أيضا استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجيا.// انتهى //06:01ت م0014