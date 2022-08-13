عام / الكونغرس الأمريكي يصادق على خطة للمناخ والصحة بقيمة تتجاوز 430 مليار دولار
السبت 1444/1/15 هـ الموافق 2022/08/13 م واس
واشنطن 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واس
صادق الكونغرس الأمريكي على خطة رئيس البلاد جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة تزيد قيمتها على 430 مليار دولار أمريكي.
وقد دفع الديموقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.
وتهدف الخطة لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 % بحلول عام 2030 م ، وتعزيز حماية الغابات، ومنح إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلوثا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة.
كما تقر الخطة أيضا استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجيا.
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