إسلام آباد 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة أنباء تحسن سعر الروبية الباكستانية باستمرار، ضمن التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الوطني منذ الأسبوع الماضي، مع تراجع واضح في معدل التضخم والغلاء.واهتمت بإتاحة وزارة الحج والعمرة إمكانية تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من كل دول العالم بغرض السياحة والزيارة أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.وسلطت الضوء على تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي عرض على الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارض استعداده للوساطة لحسم الخلافات السياسية بشكل ودي من أجل المصلحة الوطنية.وتطرقت إلى اتفاق باكستان وجمهورية توغو على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التجارية.وتناقلت صحف السبت متفرقات منها تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بشكل قياسي، وتعرض المناطق الجنوبية من إيطاليا لعواصف مفاجئة أدت إلى حدوث خسائر كبيرة في الممتلكات.// انتهى //06:16ت م0015