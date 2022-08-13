عام / "المركز الوطني للأرصاد" : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
السبت 1444/1/15 هـ الموافق 2022/08/13 م واس
المدينة المنورة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وبدر وينبع النخل ، تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ ٩ مساء.
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