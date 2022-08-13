المدينة المنورة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وبدر وينبع النخل ، تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ ٩ مساء.// انتهى //06:24ت م0016