المدينة المنورة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المرحلة الأولى من مشروع دار ضيافة الأطفال في الجهة الشمالية الشرقية من ساحات المسجد النبوي الشريف.وأوضحت الوكالة أن المشروع الذي يبلغ مساحته الإجمالية ٢٦٨ متر مربع الواقع بين مخرج ٣٣٩ و٣٤٠ من مخارج ساحات المسجد النبوي، يهدف إلى خلق بيئة ترفيهية وإثرائية آمنة للطفل تساعد في إعطاء فرصة مناسبة للزوار من أداء صلاتهم وزيارتهم وعباداتهم بكل سهولة ويسر.// انتهى //07:21ت م0019