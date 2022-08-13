القاهرة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الموازنة العامة للدولة أصبحت أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية، والاستجابة لجميع الصدمات والأزمات.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي العراقية، لافتة النظر إلى المظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد للقوى المدنية والديمقراطية والاتحادات والنقابات المهنية للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.وعرجت صحف السبت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي الخناق في البلدة القديمة من القدس، ومنعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى للصلاة فيه‬.ونشرت صحف القاهرة دعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للأحزاب وقوى الثورة للتوافق من أجل تشكيل حكومة سودانية مدنية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.// انتهى //09:32ت م0020