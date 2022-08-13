ظهران الجنوب 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واساختتمت أمس فعاليات ملتقى غُداة السياحي بتنظيم من جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير بمشاركة جمعيات ذوي الإعاقة البصرية بالمملكة.وأوضح مدير جمعية ضياء بعسير المهندس عبدالله الوادعي أن الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة باحتضانه جمعيات الإعاقة البصرية،مشيراً إلى أن الفعالية استهدفت أكثر من 40 كفيف على مستوى المملكة.وبين أن الملتقى هدف إلى توطيد العلاقات بين أعضاء الجمعية والجمعيات الأخرى بالمملكة المتشاركة في الأهداف وكذلك نشر الثقافة بين المكفوفين وضعاف البصر بكل الوسائل المتاحة وتبادل الخبرات، وإبراز الجوانب الثقافية لدى المكفوفين، مضيفاً أن الملتقى أتاح الفرصة للمكفوفين لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة، والحديث عن تجاربهم الشخصية في تحدي الإعاقة.يذكر أن الملتقى على امتداد أربعة أيام تخلله زيارة العديد من الأماكن السياحية والتراثية الفعاليات المجتمعية.// انتهى //10:51ت م0023