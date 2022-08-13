تونس 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي جمعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، حيث شددوا خلالها على أنهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس.وأوردت تصريحات أطلقها نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعادة الشامي، حذر فيها من أن أي تأخير في المضي بالإصلاحات الاقتصادية سيدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار وسيزيد من الوقت اللازم للخروج من الأزمة.وكتبت عن استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر المناخ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل ، حيث بدأت الحكومة المصرية العمل على تنفيذ مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة، وإقامة حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى.وتناولت صحف تونس بدء الأحزاب السياسية في ايطاليا البحث عن تحالفات لخوض الانتخابات التشريعية بأفضل حظوظ النجاح، وذلك بعد دعوة الرئيس الايطالي متاريلا إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها حدد موعدها يوم 25 سبتمبر.// انتهى //10:55ت م0024