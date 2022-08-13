الرباط 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على أزمة الموارد المائية التي أصبحت تعاني منها المغرب جراء سنوات الجفاف وضعف الأمطار، مشيرة إلى الإجراءات التي شُرع في تنفيذها في المناطق الأكثر تأثرا بنقص المياه من أجل الحفاظ عليها.وتناولت صحف الرباط إتاحة وزارة الحج والعمرة بالمملكة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية هذا النسك.وتابعت صحف السبت فصول الأزمة السياسية في العراق، في ظل الدعوات التي شهدتها البلاد أمس للخروج في مظاهرات للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.وتحدثت الصحف عن متاعب فرنسا مع حرائق الغابات التي انتشرت على نطاق واسع جنوب البلاد، مما أسفر عن تدمير مساحات واسعة من الغابات وإجلاء المواطنين من المناطق القريبة من مراكز انتشار النيران.وتطرقت صحف المغرب إلى تكثيف السلطات الصينية جهودها لمكافحة انتشار فيروس "لانجا" الجديد الذي أصاب العشرات من الصينيين.// انتهى //10:55ت م0025