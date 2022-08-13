الرياض 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسيشارك 33 طالباً خليجياً في مسابقة الهاكاثون الخليجي الافتراضي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج خلال الفترة من 15 إلى 18 من شهر أغسطس بعد اجتيازهم دورةً مكثفة في المعكسر الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، التي نظمها المكتب على مدى ثلاثة أسابيع بمعدل ثمان ساعات يومياً تلقوا خلالها تدريبات على ستة مناهج بإشراف متخصصين.وتسهم المسابقة في نشر تجارب طلاب الدول الأعضاء في الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم وإيجاد مجتمعات ممارسة في هذا المجال وبناء الخبرات البينية ونشر مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعزيزها في الدول الأعضاء بالمكتب من خلال نقل أفضل التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.// انتهى //11:42ت م0027