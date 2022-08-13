جدة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:52ت م0030