بريدة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واستشكل صناعة التمور التحويلية في المملكة مورداً اقتصادياً متعدد المنتجات حيث أبرز مهرجان تمور بريدة المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة هذا الجانب من خلال عروض المنتجات المقدمة من القطاع الصناعي منها : دبس وعجينة التمر، و السكر السائل النباتي، ومربى التمر والشوكولاتة والمعمول وغيرها.وبين المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن الصناعات التحويلية للنخيل ترتكز على الإنتاج الوفير للتمور في المنطقة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين للاتجاه نحو الصناعات التحويلية مع المحافظة على مستوى جودة المحصول الخالي من الإصابات الحشرية .يذكر أن مهرجان بريدة للتمور الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم يقدم جملة من الفعاليات والبرامج والأنشطة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.// انتهى //12:01ت م0031