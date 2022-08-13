مانيلا 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة أنتيك جنوبي الفلبين.وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي بلدية أنيني الواقعة بالمقاطعة، على عمق 6 كيلومترات.ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.// انتهى //12:27ت م0033