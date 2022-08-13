جيزان 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، وضمد.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 ليلًا.// انتهى //12:27ت م0034