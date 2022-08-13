الرياض 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم فوز الخط الرسمي لميثاق الملك سلمان العمراني "خط الميثاق" بثلاث جوائز دولية، ويعد "خط الميثاق" خط عربي للعرض مصمم يجسد معاني ترمز إلى أصالة العمارة، كما أنه مستوحى من فتحات البيوت الطينية التقليدية للعمارة في منطقة نجد، ويعتمد الخط على الأشكال الأولية وهي المربع، المستطيل، المثلث، الدائرة؛ ليعكس التراث البصري للمنطقة.وحصد الخط على الجوائز من مؤسسات دولية مختلفة، حيث تم إعلان الجائزة الأولى والثانية من قبل Type Directors Club (TDC) ليتوج بـ: شهادة التميز في الخط، واختيار خط الميثاق من قبل المحكم مأمون صقال كخط ذو طابع متفرد ومتميز في تصميمه ومعناه.وحقق الخط أيضاً جائزته الثالثة في مؤتمر جرانشان Granshan 2022 بالمركز الثاني في فئة خط العرض للخطوط العربية (Arabic Display Typeface).وتهتم جائزة TDC بإبراز التميز الطباعي والابتكار في رسم أشكال الحروف، جنباً إلى جنب مع فن الخط الطباعي والتصميم، وتحتفل الجائزة بتصميم الخطوط الجديدة بجميع اللغات العالمية، حيث أجمع المحكمين في الجائزة على اختيار "خط الميثاق" للفوز بشهادة التميز في الخط، على أن يتم عرض الخط في معرض الجوائز رقم 68 (TDC68) في مدينة نيويورك، ثم نقله في جولة حول 10 دول مختلفة حول العالم وهي: الصين، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إندونيسيا، اليابان، بولندا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تايوان.الجدير بالذكر، أن "ميثاق الملك سلمان العمراني"، يعد أحد أهم المبادرات الوطنية لهيئة فنون العمارة والتصميم، والذي أطلقته بنهاية عام 2021م بهدف تأصيل العمارة السلمانية ورؤيتها العمرانية الشاملة التي اُستلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتجسيدها من حيث الفلسفة والنهج التصميمي.13:10ت م0037