القاهرة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 6.5 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند 669.5 مليار جنيه، مقابل 663 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 1%.وانخفض مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 0.54% مسجلاً 9988.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 7.7% ليصل إلى 2058.62 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 2983.32 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية بنحو 36.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 488.1 مليون ورقة مُنَفّذة على 292 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //13:26ت م0039