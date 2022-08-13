مقديشو 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واستمكن الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية من إعادة السيطرة على 10 مناطق من قبضة مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة هيران.وأكد محافظ محافظة هيران علي جيتي عثمان الذي قاد العملية العسكرية وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن الهدف من العمليات العسكرية المستمرة خلال هذه الأيام القضاء على مليشيا الشباب الإرهابية من كافة مناطق محافظة هيران.// انتهى //13:26ت م0040