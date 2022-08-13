عام / "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
السبت 1444/1/15 هـ الموافق 2022/08/13 م واس
المدينة المنورة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقطا للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع ، مستمرة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .
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13:39ت م
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