المدينة المنورة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقطا للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع ، مستمرة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .// انتهى //13:39ت م0043