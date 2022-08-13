طوكيو 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسضربت العاصفة المدارية "ميري" جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مصحوبة بأمطار غزيرة اليوم مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار مع اقترابها من العاصمة طوكيو.وتوقع مكتب الأرصاد الياباني في بيان لها أن يصل مستوى مياه الأمطار إلى 30 سنتيمترا على أجزاء من وسط هونشو ما قد يؤثر على قضاء العديد من اليابانيين للعطلات مع أسرهم في هذه الفترة.من جانبها ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن العاصفة تسببت في تأخر رحلات للقطارات السريعة وإلغاء رحلات طيران.// انتهى //13:54ت م0045