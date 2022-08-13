وارسو 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسزار معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أمس محطة النقل الطبي في مدينة برزيميسل البولندية التي تعد مركزاً حيوياً لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.وخلال الزيارة قدم مدير المركز الإقليمي لحالات الطوارئ رافاي كيجانكا، شرحاً عن عمل المحطة، وجهودها في تقديم الإجراءات الإسعافية والمساعدات الطبية اللازمة للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا، مستفيدين من دعم المملكة العربية السعودية.وأشاد معاليه بالعمل الطبي المبذول لمساعدة اللاجئين والتخفيف من معاناتهم.//انتهى//14:39ت م0048