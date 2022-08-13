دكا 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة مهيربو ببنجلاديش، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي نفذ خلال الفترة من 4 حتى 12 أغسطس 2022م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 10.310 حالات، وإجراء 668 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، فضلاً عن توزيع 1.716 نظارة طبية.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //15:06ت م0051