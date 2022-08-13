الرباط 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة تحناوت بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، خلال الفترة من 1 حتى 8 أغسطس 2022م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 3.185 حالة، وتوزيع 1.217 نظارة طبية، وإجراء 280 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //15:07ت م0052