المهرة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع مساعدات غذائية طارئة للنازحين والمتضررين من موجة الأمطار والسيول في مديرية شحن بمحافظة المهرة.ويشمل التدخل العاجل الذي يأتي في إطار مشروع الأمن الغذائي، توزيع 100 سلة غذائية تتضمن المواد الأساسية استفاد منها 1.092 متضررا.يذكر أن محافظة المهرة وعددا من المحافظات الجنوبية والشرقية شهدت قبل أيام أمطارا غزيرة، ضمن حالة عدم الاستقرار الجوية.ويأتي التدخل العاجل للمركز لإغاثة النازحين والمتضررين من السيول و الفيضانات باليمن في إطار مساعيه المتواصلة بالوقوف مع الشعب اليمني في مختلف الأزمات والمحن.// انتهى //15:07ت م0053