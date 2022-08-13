الدمام 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاثنين المقبل موعداً لبدء سريان تطبيق حظر صيد أسماك "الكنعد" على سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية لمدة شهرين.وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عامر المطيري، أن الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، في حين يسمح الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة للأمهات لوضع البيض خلال فترة الحظر.وأشار المطيري إلى أن هذا الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ وعلى صغار أسماك الكنعد، وإعطاء الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض.من جانبه أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد، استمرار المركز في تنفيذ الجولات التفتيشية على مراكز الإنزال ومرافئ الصيد، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.// انتهى //15:43ت م0055