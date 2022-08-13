الدمام 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، معرض وظائف 2022 الذي تنظمه غرفة الشرقية في نسخته الثامنة، خلال الفترة 24-27 أكتوبر 2022م، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات، والجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنمية وتطوير الموارد البشرية، وذلك في مركز معارض الظهران الدولية "إكسبو" بالخبر.وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية سمو أمير الشرقية لفعاليات المعرض، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص سموه في دعم وتطوير الكفاءات البشرية وتحقيق مشاركتها في التنمية والتطور الشامل الذي تشهده البلاد في جميع المجالات، خصوصا في المجال الاقتصادي.وأشار إلى أن المعرض يهدف لدعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإبراز دور هذا القطاع في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتوظيف من جهة أخرى،وبين هذه الجهات وبين طالبي العمل من جهة ثالثة، وكذلك الإسهام في خفض معدل البطالة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوها بجهود الحكومة الرشيدة – أيدها الله – في دعم الكفاءات الوطنية من الجنسين، والتي سجلت نجاحات كبيرة في ميدان العمل والمشاركة في التنمية الوطنية.// انتهى //15:58ت م0056