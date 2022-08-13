القاهرة ١٥ محرم 1444 هـ الموافق ١٣ أغسطس 2022 م واسعقد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة طارئة اليوم، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة، وذلك بناء على دعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.ووافق المجلس خلال جلسته على التعديل الوزاري الوارد ، وتضمن تعيين الدكتور رضا حجازي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهاني عاطف نبهان سويلم لوزارة الموارد المائية والري، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار لوزارة الصحة والسكان المصرية، ومحمد أيمن أحمد عاشور لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه عيسى أبو حسين لوزارة السياحة والآثار.كما وافق المجلس على تعيين أحمد سمير صالح لوزارة التجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي هاشم لوزارة الطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة لوزارة القوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلاني لوزارة الثقافة، واللواء هشام عبد الغني عبد العزيز لوزارة التنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت لوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين لوزارة الإنتاج الحربي.وكان الرئيس السيسي قد دعا مجلس النواب المصري للانعقاد، لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، بهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري.//انتهى //16:05ت م0057