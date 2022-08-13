طرابلس 15 محرم 1444هـ الموافق 13 أغسطس 2022م واسأفاد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا، أن الشباب هم أفضل أمل لليبيا في تحقيق الاستقرار، مطالبا من القادة السياسيين في ليبيا بوضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار والاستجابة لدعوتهم ليس فقط لإجراء انتخابات، بل من أجل الاستقرار وجميع أشكال النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يصاحبه.وأكد المسؤول الأممي في بيان أصدرته البعثة في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملت وستواصل العمل، مع جميع شرائح المجتمع الليبي بمن فيها الشباب الذين يشكلون مستقبل البلاد، موضحا أن الاستماع إلى الشباب ومنحهم الفرص يسهم بشكل هادف في عملية صنع القرار.كما أكد أن أولى أولويات البعثة الآن هي تقديم المساعدة والخبرة للأطراف الليبية للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري متين، مشيرًا إلى أنه حان الوقت للجميع بمن فيهم الشباب، لتنحية الخلافات جانبا والعمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لليبيا.// انتهى //16:33ت م0060