نجران 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث غداً، المرحلة الرابعة من البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات، التي تنفّذ في عدد من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.وأوضحت الإدارة أن البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، مشيرةً إلى أن من أبرز البرامج تعديل السلوك الإنساني، والمنصات التعليمية الإلكترونية، وصناعة قادة المستقبل، وخدمات التدخل المبكر لذوي صعوبات التعلم.// انتهى//17:35ت م0062