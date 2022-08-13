الدمام 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسنظمت لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون بالدمام محاضرة بعنوان "شخصيات عالمية خلف الكاميرا .. مواقف وقصص"، وذلك في قاعة عبدالله الشيخ بمقر الجمعية.وتناولت المحاضرة قصص مصورين ناجحين، وذكرياتهم مع الكاميرات، ومواقف من تصوير المهرجانات، والانتظار وقتا طويلا لاقتناص صور جميلة، بالإضافة إلى استعراض بعض آليات وفنون وتكنولوجيا التصوير، ولمحة عن دراسة التصوير.يذكر أن لجنة التصوير الضوئي بالجمعية ستقدم خلال الشهر الجاري والقادم عددًا من ورش العمل والمحاضرات إلى جانب المعارض الفوتوغرافية.// انتهى //17:36ت م0063