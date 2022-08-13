إسلام آباد 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واستمكنت القوات البحرية الباكستانية من إنقاذ زورق يقل بحارةً هنوداً من صيادي الأسماك إثر تعرضه للغرق، بالقرب من المياه الإقليمية الباكستانية في بحر العرب.وأفادت وكالة السلامة البحرية الباكستانية في بيان اليوم أنها تلقت معلومات عن تعرض زورق للغرق بالقرب من ميناء جوادر الباكستاني، وهرعت فرقاطة باكستانية إلى موقع الحادث، وتمكنت من إنقاذ تسعة بحارة هنود، بالإضافة إلى انتشال جثة البحار العاشر الذي فقد الحياة غرقاً في البحر.وأضافت أن الفرقاطة الباكستانية واصلت الإبحار نحو ميناء دبي، حيث سيُنقَل البحارة الهنود هناك.// انتهى //19:03ت م0066