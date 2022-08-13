الرياض 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسحققت الفرس"أكليل عذبة"إنتاج عذبة للسباقات والعائد له لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز إنتصارها الثالث في سجلها السباقي بفوزها بشوط الخيالة السلطانية العمانية المخصص للجياد العربية الأصيلة "الفئة الثانية" لمسافة 1200 متر ، بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة .وكان الفوز بقيادة الخيال العالمي الإيرلندي "تاق اوشيه" الحاصل على أفضل خيال في دولة الامارات لمدة 10 مواسم، فيما لا زالت عذبة للسباقات تتصدر قائمة أفضل مالك للخيل العربية بالمملكة المتحدة، و الفرس "اكليل عذبة" تتصدر قائمة الجياد الأعلى تصنيف في آخر تقارير منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة.// انتهى //19:17ت م0067