لندن 15 محرم 1444هـ الموافق 13 أغسطس 2022م واسقام سائقو القطارات البريطانية اليوم ، بإضراب لمدة 24 ساعة، مما أدى إلى توقف الخدمات في أجزاء كثيرة من إنجلترا واسكتلندا وويلز.وأثرت إضرابات اليوم على تسع شركات قطارات، ما أوقف معظم الرحلات بين لندن وميدلاندز وشمال إنجلترا واسكتلندا وجنوب ويلز، بالإضافة إلى ويست ميدلاندز وجنوب غرب إنجلترا.وتأتي الإضرابات بعد فشل مشغلي شركات القطارات في تقديم عروض أجر تتماشى مع زيادة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة.// انتهى //19:40ت م0070