لندن 15 محرم 1444 الموافق 13 اغسطس 2022 واستغلب فريق مانشستر سيتي حامل اللقب للموسم الماضي على ضيفه بورنموث بأربعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ،وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، فيما بقي رصيد بورنموث عند 3 نقاط.// انتهى //19:48ت م0071