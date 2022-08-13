حائل 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسقَدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل،وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل العزاءَ لأسرة الرقابي في وفاة فقيدهم العقيد نافع بن صالح الرقابي المطيري مدير شرطة النعيرية المكلَّف رحمه الله .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لسموِّهما اليوم مع شقيق الفقيد وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح الرقابي المطيري، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنات،وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جهته،أعرب شقيق الفقيد صالح المطيري باسمه وباسم أقارب وأبناء الفقيد عن شكره لسموِّ أمير منطقة حائل وسموِّ نائبه على تعزيتهما التي خفَّفَت مصابَهم، داعياً الله أن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما وأن يكتب لسموِّهما الأجر والثواب وللفقيد الرحمة والمغفرة إنه سميع مجيب.// انتهى //21:21ت م0072