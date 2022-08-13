بريدة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسزار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه اليوم ، مهرجان بريدة للتمور ، الذي ينظمة فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة القصيم ، بمدينة التمور ببريدة .و أطلع على ساحة المزادات والأنشطة والفعاليات المصاحبة و عمليات البيع والشراء و كميات التمور الواردة للسوق، مشيداً بما يتضمنه المهرجان من فعاليات وبرامج وأنشطة متميزة تلامس شرائح المجتمع .// انتهى //21:23ت م0073