عام / سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يزور مهرجان بريدة للتمور
السبت 1444/1/15 هـ الموافق 2022/08/13 م واس
بريدة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واس
زار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه اليوم ، مهرجان بريدة للتمور ، الذي ينظمة فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة القصيم ، بمدينة التمور ببريدة .
و أطلع على ساحة المزادات والأنشطة والفعاليات المصاحبة و عمليات البيع والشراء و كميات التمور الواردة للسوق، مشيداً بما يتضمنه المهرجان من فعاليات وبرامج وأنشطة متميزة تلامس شرائح المجتمع .
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21:23ت م
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