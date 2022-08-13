القوارة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واساُختُتِمت فعالياتُ مهرجان العنب بالقصيم أمس ، المقام في مركز الصلبية، بتنظيم من بلدية القوارة ،حيث قدم خلاله فعاليات متنوعة على مدى 10 أيام؛دعماً وتشجيعاً للمزارعين على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية من خلال إقامة الفعاليات الزراعية لتسويق منتجاتهم، إضافة إلى رفع العائد الاقتصادي ونشر وتعزيز ثقافة زراعه العنب بتنفيذ برامج إرشادية وتوعوية.وأوضحَ رئيسُ بلدية القوارة الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس يزيد العمري أن مهرجان العنب تنوَّعت فعالياته وبرامجه،إذِ اشتملت على منافذ بيع العنب بأنواعه، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 أسرةً منتجةً، ومنطقة مخصصة للألعاب الترفيهية، والمسرح الرئيسي للأطفال؛وخيمة الضيافة، ومشاركة أكثر من 50 مزرعةً.// انتهى //21:40ت م0076