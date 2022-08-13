الرياض 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسوصلت عصر اليوم السبت إلى العاصمة الرومانية بوخارست بعثة المنتخب السعودي للسنوكر استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للناشئين للسنوكر، والتي ستقام خلال المدة من من 14 إلى 27 أغسطس 2022م.ويرأس البعثة رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وتم اختيار 3 لاعبين ولاعبتين للمشاركة،وهم: زياد القباني، وفارس آل مدن، وأيمن العمري، ودلال الشمري، وإيمان جبران.وكان الاتحاد الدولي للسنوكر قد اعتمد الفئات والبرنامج الزمني للبطولة حيث تقام بطولة تحت 16 سنة من 15 إلى 18 أغسطس، فيما تلعب منافسات أقل من 18 عامًا من 19 حتى 22 أغسطس، وبطولة تحت 21 سنة تقام من 23 إلى 27 أغسطس، وبطولة السيدات تحت 21 سنة ستقام من 21 حتى 24 أغسطس.الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يعدُّ أولَ منتخب خليجي وعربي يشارك في بطولة العالم للناشئين والناشئات في إطار سعي إدارة الاتحاد إلى إيجاد ووضع قاعدة من اللاعبين واللاعبات وإكسابهم الخبرة من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات العالمية، وذلك في ظل الاهتمام الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لجميع الاتحادات والدعم الكبير والتوجيه من قبل سموِّ وزير الرياضة صاحب السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وصاحب السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.// انتهى //22:02ت م0079