كينشاسا 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسقُتِلَ خمسةُ أمنيين في احتجاجات شعبية اندلعَتْ على إثر تهريب جماعة مسلحة مئات المعتقلين من سجنهم في مدينة "بوتيمبو" شرقي الكونغو الديمقراطية.وذكرتْ سلطاتُ المدينة - في بيان- أنَّ خمسةً من أفراد الشرطة لقوا حتفَهم، وأُضرمت النيرانُ بثلاث سيارات لقوات الأمن، مع تصاعد الإحباط العام عقب قيام مسلحين بتهريب أكثر من 800 نزيل من السجن المركزي.من جهته، أكدَ متحدثٌ باسم عمليات الجيش ضد الجماعات المسلحة في إقليم "نورث كيفو" أنَّ القواتِ الكونغوليةَ تمكَّنت من التصدي للاضطرابات، مضيفاً بأنَّ الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في أوغندا مسؤولةٌ عن ما جرى، وهي تنشطُ في شرق الكونغو الديمقراطية منذ تسعينيات القرن الماضي.// انتهى //22:05ت م0080