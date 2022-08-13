حائل 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأعادَ بيتُ حائل ضمن فعالياته اليومية المقدمة للزوار شخصية "العسة" أو "العسس" بكل تفاصيل مهامها الأمنية والإنسانية مستذكرين صوت صافرتهم , وكان يشيع ذلك الأمن والطمأنينة قديماً خلال مزاولتهم تلك المهنة وحراسة القرى والهجر.ولفتت شخصية رجل " العسة" الذي يجوب مسارات بيت حائل للتعريف بتلك المهنة والإجابة على استفسارات الزوار خاصة شريحة الأطفال، وإعادة الذكرى للزوار من كبار السن، ورصدت وكالة الأنباء السعودية مشاعر الزائر نايف الشمري أحد كبار السن في منطقة حائل وهو يحكي تاريخ رجال "العسة الذين كانوا يبعثون الأمن والاستقرار بين أفراد المجتمع الذي دأبت على تطبيقه حكومة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ـرحمه الله ـ المتمثلة بتوفير جميع وسائل الأمن في أنحاء المملكة.// انتهى //22:06ت م0081