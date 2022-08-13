الرياض 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واساُختتمت اليوم بطولة ببجي موبايل "PUBG Mobile" الأولى خامس منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً – في بوليفارد رياض سيتي في العاصمة الرياض.وحَقَّقَ الفريقُ التايلاندي Vampire Esports لقبَ بطولة ببجي موبايل وذلك بجانب تأهل المراكز الخمسة الأولى إلى مواجهة ببجي موبايل في 18-20 أغسطس بمشاركة 12 فريقاً من أفضل الفرق العالمية للحصول على أكبر حصة من مجموع جوائز تصل إلى مليون دولار أمريكي.وحصل الفريق الفائز على لقب البطولة بنيله المركز الأول بمجموع 220 نقطةً وحصوله على الجائزة المُخصَّصة لهذا المركز البالغة 500,000 دولارٍ أمريكي، وجاء في المركز الثاني الفريق السعودي Team Falcons الذي جمع 197 نقطةً وحصل على مبلغ 325,000 دولارٍ، كما حصل الفريق المنغولي Stalwart Esports على مبلغ 185,000 دولارٍ لتحقيقه المركز الثالث وجمعه 180 نقطةً.وأشادَ مديرُ إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران بالحماس الكبير الذي شهدته بطولة ببجي موبايل من الفرق المشاركة والجماهير الحاضرين في Esports Arena ومتابعي البطولة عبر البث المباشر من مختلف أنحاء العالم، وقال : "البطولة خامس بطولاتنا هذا الموسم، وسعداء بنجاح منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية على جميع الأصعدة، وأبارك لجميع الفرق المشاركة وبالأخص المتأهلين لمواجهة ببجي موبايل الذي سيقام الأسبوع القادم".فيما عَبَّرَ اللاعبُ Rvenclaw من فريق Vampire Esports عن سعادته بالفوز قائلاً: "فوزنا ببطولة ببجي موبايل هو أعظم إنجاز لنا في تاريخ الفريق، كان هدف فريقنا المشاركة في هذه البطولة والفوز بها، ونحن سعداء بأننا حقَّقَنا ذلك". وأضاف: "تشرفنا بوجودنا في المملكة واستمتعنا بوقتنا مدة أيام البطولة في الرياض، وحظينا بجمهورٍ مُرَحِّبٍ بنا، وأُعجبنا بثقافة الناس في أثناء حضورنا في موسم الجيمرز".يذكر أنه تم بث مجريات البطولة التي ينظِّمُها الاتحادُ السعودي للرياضات الإلكترونية، مباشرةً على حسابات موسم الجيمرز في مختلف المنصات من خلال 8 لغاتٍ مختلفةٍ؛لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات والأجواء الخاصة بالبطولة.// انتهى //22:07ت م0082