باماكو 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأعلنت قوة بارخان الفرنسية مقتلَ مسلحين اثنين اليوم في ضواحي مدينة تاسيغا جنوب شرق "آسونغو" في مالي.وأوضحت بارخان - في بيان- أن مجموعة مسلحة برشاشات قدِمت على متن دراجات نارية حاولت اليوم الهجوم على عناصر من القوة الفرنسية، مبينةً أنه قُتِلَ اثنان من المسلحين في أثناء التصدي للهجوم، فيما لم تُسجَّلْ أيُّ خسائر على مستوى عناصر القوة الفرنسية.وأكدت بارخان مواصلة وقوفها إلى جانب شركائها في الساحل، وذلك بالتوازي مع إعادة انتشارها على نحو منظَّم وآمن خارج مالي.وينتظر في غضون أسابيع أن يكتمل انسحاب قوة بارخان من مالي، وأن تكشف باريس عن خطة إعادة تنظيم حضورها العسكري بالساحل وغرب أفريقيا.// انتهى //22:12ت م0083